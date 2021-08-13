Cumhurbaşkanlığından aşı sertifikası konusunda açıklama

AB Dijital aşı sertifikası konusunda Cumhurbaşkanlığı'dan açıklama yapıldı .Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Tüm geçiş kapılarının iki tarafın Covid-19'la mücadele kapsamında uyguladığı kuralların uyumlaştırılmasıyla 4 Haziran 2021 tarihinde yeniden işlevsel hale getirilmesinin ardından önemli bir diğer konu olan aşı sertifikaları hususu görüşülmeye başlanmıştı.

İki taraflı Sağlık Teknik Komitesinde etraflıca ele alınan bu konu kapsamında, öncelikle geçiş kapılarına dair aşılarını tamamlamış kişilerin geçiş koşulları düzenlenmiş, iki tarafta yapılan aşıların ardından iki tarafın Sağlık otoriteleri tarafından verilen sertifikaların geçerli olduğu konusunda anlaşmaya varılmış ve bu sertifikalarını ibraz eden kişilerin geçiş koşulları aşı yaptırmamış olanlardan ayrılmıştı.

İlgili Teknik Komitenin yanı sıra Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında aşı sertifikaları konusunda yoğun temas gerçekleştirilmiştir. Bu temaslar kapsamında aşı sertifikalarının yanında, ülkemizde uygulamaya konulan "Adapass" dijital aşı sertifikası ve Güney Kıbrıs'ta kullanımda olan "Safe-pass" uygulamalarının geçiş kapılarında okunması suretiyle bu geçişlerin daha pratik olarak gerçekleştirilebileceği de ele alınmıştı.