Cumhuriyet Meclisi, AKPA heyet başkanı UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan, AKPA 2023 Yılı Birinci Olağan Genel Kurul toplantılarına katıldı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) heyet başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA 2023 Yılı Birinci Olağan Genel Kurul toplantılarına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 23-27 Ocak tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenen AKPA Genel Kurulu’nda, Asamble Başkanı’nın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarının seçimleri gerçekleştirildi.

Seçimlerin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock AKPA Genel Kuruluna hitap ederek değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekilleri Özdemir Berova ve Armağan Candan da Alman Bakanın konuşmasını Genel Kurul salonundan takip etti.

AKPA Genel Kurul toplantıları marjında toplanan Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi ile Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nde Kıbrıs Sorununa ilişkin konular da gündemde yer aldı.

Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısında Doğu Akdeniz konulu raporun görüşülmesi sırasında Milletvekilleri Özdemir Berova ve Armağan Candan söz alarak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nde ise raportörlüğünü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) bir Milletvekilinin yaptığı ve içeriğinde Kıbrıs’a ilişkin Kayıp Şahıslar ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin paragrafların yer aldığı “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulamasına ilişkin 11’inci Rapor” görüşüldü.

Söz konusu raporun komitede görüşülmesi aşamasında Milletvekilleri Özdemir Berova ve Armağan Candan da toplantıda söz alarak, konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Milletvekilleri AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına da katıldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova; Avrupa Muhafazakarlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarına katıldı.

Ayrıca, Milletvekilleri Konsey’de bulundukları süre boyunca Konsey Üyesi diğer delegasyonlar ve Konsey Sekreteryası nezdinde üst düzey istişare toplantıları da gerçekleştirdiler.