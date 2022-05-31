Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'den kutlama mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Genç Tv'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı göndererek şunları kaydetti:

"Kıbrıs Genç Tv’nin 25. Kuruluş yıldönümü coşkunuzu paylaştığımı bilmenizi isterim.

Çeyrek asır boyunca ülkemiz şartlarında yayıncılık yapmanın ne denli önemli ve zor bir süreç olduğunun bilincindeyim.

Geride bıraktığımız 25 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkının şahit olduğu bir çok tarihsel süreci Kıbrıs Genç Tv ve diğer televizyonların yapmış olduğu yayınlarla takip etme olanağı bulduk.

Bu süreçlerde demokrasinin gelişimi ve çok sesliliğe katkılarınızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 25.gurur yılınızı kutlar tüm çalışanlara sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."