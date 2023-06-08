Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Çağdaş Müzik Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çağdaş Müzik Derneği’ni kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Dernek Başkanı Ersin Tünay, Çağdaş Müzik Derneği’nin 10’uncu sanat yılını geride bıraktığını anımsatarak, Türkiye’den gelen sanatçıların da katılımıyla 13 Haziran’da verecekleri konsere Başkan Töre’yi davet etti.

Başkan Zorlu Töre de Çağdaş Müzik Derneği’nin ülke müziği ve sanatına önemli katkılar yaptığını ifade ederek, fırsat buldukça konserleri takip ettiğini söyledi.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve müzik adına büyük bir misyonu yerine getirdiğine inandığını ifade eden Töre, derneğe başarılar diledi.

Kabulde, Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.