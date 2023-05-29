Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugün herkesin kendinden bir parça bulduğu kent olmayı başaran İstanbul’un, taşıdığı sayısız zenginliklerle, fethedilişinden bugüne ve ebediyete kadar Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir çağı açıp bir çağı kapatan Türk Milletine tarih sahnesindeki bu büyük zafer, aynı zamanda ecdadımızın bizlere bıraktığı bir mirastır.

Kıtaların birleştiği ve bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu İstanbul şehrinde sadece bir toprak alınmamış, gönüller de fethedilmiştir.

Anavatanımızın toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatına yön veren bir şehir olan İstanbul, barışın, kardeşliğin ve bir arada yaşamanın sembolü olarak da yerini almıştır.

Bugün herkesin kendinden bir parça bulduğu kent olmayı başaran İstanbul, taşıdığı sayısız zenginliklerle fethedilişinden bugüne ve ebediyete kadar Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir.

Türk Milletinin büyük fethini selamlıyor, Fatih Sultan Mehmet'i ve fethin kahramanlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum.”