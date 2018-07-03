CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY, HİSARCIKLIOĞLU’NU KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu kurulması çalışmaları amacıyla ülkede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin tamamını temsil eden sivil toplum örgütlerinin başkanları ile KKTC’de bulunduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, imzalanan mutabakatın önemine değinerek, bundan sonraki süreçte birlikte güzel projelere imza atılacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, Türkiye’nin önde gelen oda başkanı ve temsilcilerini Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atılan adımın ülkenin gelişmesi, özel sektör yatırımlarının daha etkin şekilde gerçekleşmesine ışık tutacağına inanç belirtti.

Kıbrıslı Türk iş dünyasının Türkiye’deki iş dünyası ile ortak yatırımların planlanması ve projelerin somut olarak geliştirilmesi ile sektörel bazda önemli gelişmelere vesile olacağını dile getiren Uluçay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı bu girişiminden dolayı kutladı.

İmzalanan mutabakatı ülke açısından önemli bir kazanım olarak gördüklerini vurgulayan Uluçay, “Ekonomimizin gelişmesi, siyasi açıdan da bizler için son derece önemlidir. Bu girişimler neticesinde olası bir çözümde Kıbrıs Türk ekonomisinin de dünyada hak ettiği yerini alacağını düşünüyorum” dedi