Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'den mesaj

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliği ve Meclis Başkanı’nın son zamanlarda uluslararası örgütler nezdinde “mektup diplomasisi” yoluyla kapalı Maraş açılımımızla ilgili Rum tarafının bilindik tezlerini tekrar ederek Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni şikayet etme girişimlerine hız verdiğini gözlemlemekteyim.

Tabii ki 60 yıldır sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal altında tutarak Türk tarafını durmaksızın suçlayıp şikayet eden GKRY makamlarından aksi de beklenemezdi.

Şüphesiz bu girişimler, kararlılıkla yürüttüğümüz kapalı Maraş politikamızın ne denli haklı ve meşru bir politika olduğunun göstergesidir. GKRY liderliğinin bu girişimleri, kapalı Maraş politikamıza karşı uluslararası örgütler üzerinden Anavatan Türkiye’ye karşı saldırı girişiminden öteye geçemeyecek, beyhude çabalardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları da bu girişimler karşısında sağır ve dilsiz kalacak değildir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak gerek uluslararası platformlarda gerekse de ikili temaslarda GKRY liderliğinin mesnetsiz propagandalarına gereken her türlü girişimi üstlenmekten imtina etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirtmek isterim.

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliği ve sınırları içerisindedir. Kapalı Maraş’ın bir kısmı, ziyarete ve gezilere açılmıştır. Maraş üzerinde hak iddia edenler Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat edebilirler. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir.