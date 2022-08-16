Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi toplantı

Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, kuruluş yönergesi gereği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin başkanlığında bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi saat 10.00’da gündem gereği “Çevre Sorunları ve Denizlerin Kirliliği” konusunu ele aldı ve konu ile ilgili toplantıya davet edilen paydaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak Gazimağusa Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Biyologlar Derneği, Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, Kıbrıs Çevre Platformu, KEMA Vakfı, Orman Dairesi ve Orman Mühendisleri Odası’ndan yetkililer ile eski Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan Çevre Komitesi toplantısına Komite üyesi UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu katıldı.