Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlık yapacağı genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurulun gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 18 Ekim tarihinde yaptığı toplantıda alınan kararları gösteren cetvel, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”, “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel kurulda İdare Amirliği Seçimi de yapılacak.