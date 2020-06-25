Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün ve pazartesi günü yapacağı iki olağan toplantının ardından tatile girecek.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yaz tatili süresince komitelerin pandemi döneminde aksayan çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve “yasal altyapımız için ihtiyaç duyulan çalışmalar tamamlandıkça Genel Kurul Temmuz-Ağustos’ta olağanüstü toplanacak” dedi.

Son toplantısını 29 Haziran Pazartesi yapacak Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde hem tasarılar hem de güncel konuşmalar var.

Yasama ve denetim gündemli toplantıda, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi, Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak; talep eden milletvekilleri güncel konuşmalarını yapabilecek.

İç tüzüğü gereği her yıl Temmuz ayının ilk iş günü ile Ekim ayının ilk iş günü arasında çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu, yaz aylarında da komitelerden gelecek tasarılar için olağanüstü birleşimler yapacak.