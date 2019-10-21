Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul gündeminde bazı raporlar ile Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.