Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Saat 11.10’da toplanan Meclis genel Kurulu’nun gündeminde, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Sayın Mehmet Ümit Bahşi'nin Başvurusu üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi de Genel Kurul’da yer alacak.

Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine ve sözlü sorularına da yer verilecek.

Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde yarın başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle üç hafta sadece pazartesi günleri toplanması kararlaştırılan Genel Kurul’da, yasama ve denetim çalışmaları birlikte yürütülecek.