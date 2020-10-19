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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak. 
Meclis Genel Kurulu’nun 1 Ekim’deki törensel toplantısının ardından yarın saat 10.00’da yapılacağı açıklanan toplantısının gündeminde, milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular bulunuyor. 
Meclis Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama yılına 1 Ekim’de törensel toplantı ile başlamış, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı almıştı.

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