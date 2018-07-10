CUMHURİYET MECLİSİ, HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ, HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

 Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın biriminden verilen bilgiye göre, toplantıda “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi” görüşüldü. 

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yanısıra, Başbakanlık İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Mülteci Hakları Derneği’nden yetkililer katıldı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'ndaki toplantıya, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı. 

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