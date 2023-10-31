Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”ni madde madde oylamaya devam etti.

Komite, yasa önerisi üzerindeki çalışmalarına önümüzdeki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakanlık ve Personel Dairesi’nden yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak, görüşlerini komiteye aktardı.