Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop İle Görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop ile gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve 3. Sekreter/Muavin Konsolos Enver Ethemer katıldı. Toplantıya ayrıca Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Dostluk Grubu üyesi Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi’nin TBMM nezdinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok farklı görüşler ve anlaşmazlıklar olmasına rağmen, Kıbrıs konusunda tam bir fikir birliği vardır” dedi. TBMM Başkanı Şentop, Kıbrıs’taki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop devamla, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki ayrı halkın eşit egemenliğine dayalı, iki devletli çözüm modeline olan desteğini teyit etti.

Şentop sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısı çok kuvvetli bir çağrıdır. Bizler de TBMM olarak tüm uluslararası platformlarda muhataplarımıza hatırlatıp, KKTC’nin tanınma zamanı geldi diyoruz”.



TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda “gözlemci üye ülke” statüsü elde etmesine değinerek, ayni statünün Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde (TÜRKPA) elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM ve Cumhuriyet Meclisi’nin idari teşkilatlanmaları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret ederek karşılıklı ziyaretlerin daha sık yapılmasını arzu ettiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmasının ardından söz alan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli mesafeler katettiğini belirterek “güçlü Türkiye demek güçlü KKTC demek” diye konuştu.Komite Başkanı Yasemi Öztürk konuşmasını şöyle bitirdi: “uluslararası örgütler kendi çıkarları konusunda demokratik ilkeleri hiçe sayıyorlar. 2004 Annan Planı Referandumundan önce Kıbrıs Türklerine pek çok söz verildi; ancak Kıbrıs Türkleri referanduma evet demesine karşın verilen sözler tutulmadı. Kıbrıs Türklerinin her daim güvenebilecekleri ve yanlarında olan tek ülke Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye, ezelden beri Kıbrıs Türklerinin yanında olmuş, desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Dolayısıyla, KKTC ve Türkiye tek ses olmalıdır.”