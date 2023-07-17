Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.
UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci katıldı.