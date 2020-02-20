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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, toplandı
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 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Çocuk İzleme Merkezi Yasa Önerisi”ni madde madde görüştü. Komite, yasa önerisiyle ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 
“Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi”yle, çocuk istismarının önlenmesi, istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirilmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.”
Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yetkililer, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden bir doktor katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu. 
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal’dan oluşuyor

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