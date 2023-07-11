Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerde bulundular.
UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.