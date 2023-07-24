Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında 4 yasa tasarısı ve önerisini ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındakitoplantı saat 10.00’da başladı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Komite, ilk olarak “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ele aldı ve tasarıyı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısını” görüştü ve ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak, tasarının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşu bir sonraki toplantısında yapılacak.

Komite ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştireceği “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının” ikinci görüşmesini de tamamladı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi son olarak gündeminde bulunan, “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisinin” ikinci görüşmesini yaptı; ivediliği olmadığı için önerinin üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda olacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, HAK-SEN, KAMU-SEN’den temsilciler ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ve Cumhuriyet Meclisi Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz katıldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de toplantıda yer aldı.