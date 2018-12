"Cumhuriyet meclisi nereye hizmet veriyor?”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylanıp Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Motorlu Araçlar (üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili tüm milletvekillerinin dikkatini çekmek istediklerini belirterek, “Yeni yasa değişikliğinin trafikte kazaların azalmasına, can kayıplarının önlenmesine yönelik olmadığı yasanın genel gerekçesinde açıkça belirtilmiştir” dedi.



Avcı yazılı açıklamasında, yasa tasarısının gerekçe bölümünde, “kişilerin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile yükümlüklerin, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla azami miktarlarının değiştirilmesi, mal zararları ile ilgili azami miktarların ise günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilmesi amacı ile değişiklik yapıldığının” belirtilmekte olduğuna işaret ederek, “Buradan da açıkça anlaşılacağı gibi, hedef; yoldaki kazaları, ölümleri azaltmak değil, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir” dedi. Avcı şöyle devam etti:



“Yollarımızda can ve mal ve can kayıplarının hemen önlenmesine yönelik çalışma ve sonuçları beklenirken, sektörlerin korunmasının ön plana alınması can pazarı yaşanan yollarımızda kabul edilebilir olmaması gerekirdi.



Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasası’nda yapılan değişiklikerde; tek olay sonucu üst limiti 50.000 tl olan mal zararına ilişkin sigorta yükümlülüğünün günün koşullarına göre 150,000 tl yapılmıştır. Bu da 25.000 euro ya tekabül etmektedir. Sürücünün daha pahalı bir aracı varsa full sigorta yaptırıp kendisine verilen zararı da ayrı sigortalamak zorunda bırakılıyor. Bu rakamın daha yüksek olması gerekmekteydi.



Bir diğer tartışmalı değişiklik de cana verilen parasal zarar miktarının azaltılmasıdır.



Yolcu taşıyan toplu taşıma araçları, taksi, minibüs ve otobüslerde, tek bir olay sonucu meydana gelen her bir kaza veya zincirleme kazalar için olay başına kişilerin ölümü veya bedeni zarara uğraması halinde ödenen beş milyon Euro, yeni düzenleme ile 150.000.000 tl ( yüz elli milyon tl) ye, diğer araçlarda meydana gelen ölüm veya bedensel zarara uğrayanlara ödenecek miktar 8.000.000 tl ( sekiz milyon tl ) ye düşürülmüştür.



Araç sigorta sistemi kazaları önlemeye yönelik olmadığı/ olamadığı , araç kalitesini, sürücü standardını sorgulamadığı, kaza altyapıdaki kaza sebeplerini mahkemeye taşımadığı sürece sigorta sisteminin kazalara sadece parasal yaklaşımı dikkat çekmektedir.



Kazalarda etken olan sürücü harici altyapı, yol düzeneği gibi sebepleri mahkemeye taşımayan sigorta sisteminin her hükümet döneminde desteklenmesi ise tartışmaya açılmalıdır.



Konunun Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’na getirilmeden Meclis’e gönderilmesi de düşündürücüdür.



Tüm milletvekillerimizin sektörlerin gelir giderleri ile değil, yolda giden mal ve canlarda haklı olan vatandaşın hakkını alması ile ilgilenmeleri gerektiği görüşündeyiz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 20:05