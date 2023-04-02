Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak...

Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak...
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Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak. Saat 10.00’da toplanma çağrısı yapılan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:94/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.

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