Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak. Saat 10.00’da toplanma çağrısı yapılan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:94/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.