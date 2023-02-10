Cumhuriyet Meclisi’nin 13 ve 14 Şubattaki birleşimleri ertelendi

Cumhuriyet Meclisi’nin 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı günü yapılacak birleşimlerinin bir sonraki haftaya ertelendiği bildirildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı yapılacak olan birleşimleri, Meclis’imizde bulunan siyasi partiler ve siyasal parti grupları arası varılan mutabakat ile bir sonraki haftaya ertelenmiştir.

Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, Anavatandaki kardeşlerimize ve Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”