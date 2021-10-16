Cumhuriyet Parkına fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’na Girne Belediyesi tarafından zeytin fidanı dikildi.

Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Denktaş’ın oğlu DP milletvekili Serdar Denktaş, ailesi ve yakınları katıldı.

Serdar Denktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 haftadır parktaki çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, tüm maddi sıkıntılara rağmen en önemli katkıyı yerel yönetimlerin koyduğunu kaydetti. Denktaş, yerel yönetimlerin katkısıyla anıtın en erken zamanda yemyeşil bir alana döneceğine inandığını belirtti.



Denktaş, “Yerel yönetimler bu işe gönül koydu, her hafta bu bölgeyi güzelleştiriyorlar. Lefkoşa belediyesi de sulamayı üstlendiği için umut ederim bu ektiğimiz fidanların tümü tutacak ve burası yemyeşil bir alana dönecek” dedi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Anıt Mezardaki çalışmalara her yönüyle katkı koyma hazır olduklarını ifade ederek, “Bu bizim asli görevimizdir, Dayanışma içinde burayı gerçekten çok güzel bir park, cıvıl cıvıl bir yer haline getimemiz lazım” ifadelerini kullandı.