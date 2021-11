Cumhuriyet Şöleni yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak 24. Cumhuriyet Şöleni ile ilgili K. T. Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Şölen çerçevesindeki etkinlikler bugün saat 18.00’de Bostancı Fikri Karayel İlkokulu’nda başlayacak. Yarın saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu açık havada, pazar günü saat 18.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada etkinlikler yapılacak.

Halka açık konserlerin de yer alacağı etkinliklerde, Grup Rast konseri yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu açık havada, Grup Öldüren Şampanya konseri ise pazar akşamı saat 20.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada yer alacak.

Yarın saat 14.00’te Lefkoşa’da Cumhuriyet Rallisi, saat 15.00’te “Pedalları Cumhuriyet için Çeviriyoruz” sloganıyla “Halk Sürüşü” de düzenlenecek.

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

EREN

Basın toplantısında ilk sözü Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren aldı. KKTC’nin 38.kuruluş yıl dönümü çerçevesinde 24.Cumhuriyet Şöleni düzenleneceğini belirten Eren, şölenlerin bugün saat 18.00’de Bostancı Fikri Karayel İlkokulu’nda başlayacağını söyledi.

Eren etkinliklerin, yarın saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu açık havada ve pazar günü saat 18.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada devam edeceğini ifade etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Eren, etkinliklerin Lefkoşa bölümünde yarın saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Cumhuriyet Rallisi’nin de çıkış alacağını belirtti.

Cumhuriyetin 38. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı etkinliklerde halka açık konserlerin de yer alacağını kaydeden Hasan Eren, yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu açık havada Grup RAST, Pazar akşamı saat 20.00’da Mağusa Venedik Sarayı açık havada Grup Öldüren Şampanya konserlerinin yapılacağını bildirdi.

Eren, üç bölgede gerçekleştirilecek etkinliklerde, Gençlik Dairesi Halkdansları Topluluğu, DanceBase Hiphop ve Urban dans şov, Nev Fitness dans şov, Genç Yetenekler Production, Jimnastik Federasyonu Jimnastik şov, Cumhuriyet Bisiklet sürüşü, Nicosia Dans House ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na bağlı halk dansları ekiplerinin oyunlarının da yer alacağını kaydetti.

Tüm etkinliklerin ücretsiz ve halka açık olduğunu belirten Eren, halkı, Gençlik Dairesi 24.Cumhuriyet Şöleni’ne davet etti.

SAPSIZOĞLU



KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da, bu anlamlı ve özel günde federasyon olarak çocuklarla birlikte coşkuya ortak olmak istediklerini belirtti.Federasyon olarak içinde çocuk olan her etkinliğe katılma kararı aldıklarını dile getiren Sapsızoğlu, “Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, yarınlarımız” dedi.Şehitler ve gazilere şükranlarını sunan ve şehitleri rahmetle anan Sapsızoğlu, organizasyonda yer alacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hasan Sapsızoğlu, “İnşallah çok coşkulu ve güzel bir şölen geçiririz. Gelecek kuşaklara unutamayacakları bir an yaşatırız” dedi.AKCANKKTC Bisiklet Sevenler Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Şerife Akcan da, derneğin 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ifade ederek, milli günlerin kutlanmasına özellikle önem verdiklerini vurguladı.Çocuklara örnek olmak adına Cumhuriyet Bayramı çerçevesindeki tüm etkinliklerde halk sürüşleri düzenlemeye çalıştıklarını belirten Akcan, KKTC’nin 38.kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Ülkesini ve vatanını seven bisiklet severlerle birlikte Cumhuriyeti coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Akcan, halk sürüşüne tüm halkın davetli olduğunu kaydetti.HALK SÜRÜŞÜ YARIN SAAT 15.00’TE YAPILACAK“Halk Sürüşü”nün yarın saat 15.00’de yapılacağını dile getiren Akcan, Atatürk Spor Salonu’nun önünde toplanılacağını bildirdi. Akcan, parkurun ise, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Jet Gaz, Küçük Kaymaklı Terminali, Girne Kapısı Atatürk Büstü, Dereboyu Sabri Orient, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı şeklinde olduğunu kaydetti.Bisikletçilerin Denktaş’ın Anıt Mezarı’na çelenk bırakacağını ifade eden Akcan, sürüşün, başlangıç noktası olan Atatürk Spor Salonu önünde sona ereceğini söyledi.TEKİNDORKuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor da, kulüp olarak ikincisini düzenleyecekleri Cumhuriyet Rallisi’nin Hamitköy tarafında yer alacağını, Atatürk Spor Salonu kapalı park alanında ise servis alanı olacağını söyledi.Etabın Hamitköy bölgesinden Dikmen tarafından çıkış yaparak, cezaevinin arkasındaki gölet kısmında son bulacağını ifade eden Tekindor, organizasyona davet edilmelerinden dolayı Gençlik Dairesi Müdürü Eren’e teşekkür etti.Ralliye 18 aracın katılacağını, 3 tanesinin açılış aracı, 15 tanesinin ise yarışan ekipler olacağını bildiren Tekindor, yarışa Rauf Denktaş, Enver Haskasap gibi sürücülerin yanı sıra genç sürücülerin de katılacağını söyledi.