Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Cumhurbaşkanlığı seçim maratonuna dikkat çekerek ve 18 Ekim’de yapılan 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ın bugün Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine resmen başlamasını ifade ederek,"Halkı kutuplara ayırarak kazanılamayacağını kimi siyasiler anladı, kimileri ise anlayacak" dedi.

Şahiner,"Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, söz veriyoruz; hiçbir yere gitmiyoruz. Burdayız"dedi.

İşte o paylaşım;

Yaklaşık on aydan beri demokrasinin gereği olarak sürdürdüğümüz Cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun sonunda yarın yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek görevini devralıyor. Halkı kutuplara ayırarak kazanılamayacağını kimi siyasiler anladı, kimileri ise anlayacak!. Baskılar, tehditlerle, şantajlarla, usulsüzlüklerle yaşadığımız bu süreçten Kıbrıs Türk halkı , demokrasi adına çok büyük dersler çıkarmalı, Kıbrıs Türk solu kendi özeleştirisini yapmalıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, söz veriyoruz; hiçbir yere gitmiyoruz. Burdayız.

Bireysel menfaatler için değil, toplumsal birliktelik için; ötekileştirerek, ayrıştırarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşarak, hoşgörüyle;

birbirimizi sokakta bulmadığımızı bilerek,

irademize ve yurdumuza sahip çıkarak;

bu memleketten başka gidecek bir yerimizinin olmadığını unutmadan; umudumuzu yitirmeden, onurlu bir geleceğe kavuşmak için; barış ve federal bir çözüm amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Ve biz bitti demeden hiç bitmeyecek, hep sürecek o kavga..

Başaklar da açacak üstümüze, yaseminler de gülecek..

Bugünlerden geriye özgür yarınlarımız için direnenler kalacak..

Söz veriyoruz..