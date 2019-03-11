Cypfruvex'den son duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), 2018-2019 Mandora (King) cinsi mandalin üreticilerine “son duyurusunu” yaptı.



Cypfruvex, ürününü henüz kesmemiş olan ve ürünlerini Cypfruvex sıkma (Meysan) tesislerinde değerlendirmek isteyenlerin en geç 18 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar, kendi imkanlarıyla kesip tesise getirmeleri çağrısında bulundu.