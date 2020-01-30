“Cypfruvex'i bu kaos ortamından çıkarın”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, CYPFRUVEX’te yaşanan bazı sıkıntılara işaret ederek, işletmenin denge unsuru olması ve ürün alarak paketleme yapıp hem Anavatan Türkiye hem de üçüncü ülkelere ihracat yapmasını talep etti.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “CYPFRUVEX birilerine fason yaparak üreticilere hizmet edemez” ifadelerini kullandı.

Akçın, hükümetin CYPFRUVEX konusunu çözemediğini, atanan üçüncü Yönetim Kurulu’nun da mevcut müdürle çalışmak istemediğini, hükümetin bir kanadının ise aynı şahıs üzerinde ısrar etmesinin üreticiyi de huzursuz ettiğini savundu.

Akçın şöyle devam etti:

“Uyum içerisinde çalışmadıkları için taahhüt ettikleri ve bağlantı yaptıkları Mandora ürününü alamadılar ayrıca geç avans fiyat açıklamaları üreticiyi milyonlarca lira zarara uğrattılar. Örneğin King Mandarin taban fiyatının erken açıklanmaması nedeni ile ürünün %70’i bin TL civarında satıldı bugün ise King Mandarinin fiyatı 1700-1800 TL tona alıcı buluyor. Bu da üreticiyi %100 zarara uğrattı demektir ki bu rakam üretici nezdinde milyonlarca TL gelir kaybı demektir.”

Valensiya ürünün görücüye çıktığı bugünlerde yine müdür ve üçüncü Yönetim Kurulu arasında kavgalar başladığını ileri süren Akçın, Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlara destek belirterek, bir an önce sorunun çözülmesini talep etti.