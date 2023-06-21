Cypfruvex Müdürü Redif’ten açıklama: “Son portakal toplanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz”

Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif, son portakal toplanıncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, “'Fabrika kapatılıyor, çalışmayacak' gibi söylemlere itibar edilmesin” dedi.

Redif, ürün bedellerinin bayram sonrasında üreticilere ödeneceğini de açıkladı.

Her gün fabrikaya yaklaşık 130 ton ürün hasadı geldiğini de kaydeden Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif, “Öyle görünüyor ki Temmuz başı ürünün tamamını hasat etmiş olacağız” dedi.

Redif’in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“2022-2023 narenciye sezonunun sonuna geldiğimiz bugünlerde şu ana kadar yaklaşık 17.000 ton paketlemeye, 14.000 ton sıkmalık Valensiya işlenmiştir. Bize müracaat etmiş olan tüm üreticilerimizin tüm sıkma tesislerinde değerlendirilen ürünlerinin yüzde doksanının hasadı tamamlanmıştır. Geriye kalan yaklaşık 2.000 ton civarındaki ürün de hasat edilmeye devam edilmektedir. Bu yıl hava sıcaklıklarının erken artmasından dolayı Akdeniz meyve sineğine maruz kalmış olan ürünlerin üreticilere sıkıntı yaşattığı aşikardır ancak şirketimiz kesim ekiplerinin adayı terk etmesine rağmen 1 Haziran’dan sonra ülkedeki istihdamı harekete geçirerek, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi ürünün hasadını tamamlayacağız. Sadece bahçelerine giremeyecek durumda olan üreticilerimizin ürün miktarı kesim ekibinin hasat edebileceğinden çok az miktardaki bazı üreticilerin ürünlerini hasat etmekte sıkıntı yaşıyor.

Ama bilinmelidir ki fabrikamızı durdurmuyoruz, her gün fabrikamıza yaklaşık 130 ton ürün gelmektedir. Öyle görünüyor ki Temmuz başı ürünün tamamını hasat etmiş olacağız. Bazı kesimler tarafından yıpratma amaçlı ‘fabrika kapatılıyor, çalışmayacak’ gibi söylemlere itibar etmeyelim. Toplanabilen en son portakal tesisimize gelene kadar çalışacağımızı üreticilerimize duyurmak istiyoruz. Bayram sonrası üreticilerimize ürün bedelleri ödemeleri yapılacaktır. Şimdiden bayramınızı kutlar iyi günler dilerim.”