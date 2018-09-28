CYPFRUVEX STANDART DIŞI VALENSİYA ÜRÜNE İLAVE ÖDEME YAPACAĞINI DUYURDU

CYPFRUVEX STANDART DIŞI VALENSİYA ÜRÜNE İLAVE ÖDEME YAPACAĞINI DUYURDU

Cypfuvex 2015-2016 narenciye sezonunda aldığı standart dışı valensiya portakal ürününe 50 TL / ton  ilave ödeme yapılacağını duyurdu.

Cypfruvex tarafından yapılan yazılı açıklamada, 250TL / ton  avans fiyatla alınan ürün ödemelerinin 3 Ekim Çarşamba gününden itibaren yapılacağı kaydedildi ve ilgili üreticilerin kimlik kartlarıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri istendi

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