"Cypfruvex üreticiyi ne zaman ödeyecek?"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, Cypfruvex’in üreticiyi ne zaman ödeyeceğini sordu.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerinin söylenemeyeceğini belirterek, “TL bazında baktığımızda fiyatların geçen yılın altında geçtiği görünmekte. Ancak döviz bazında baktığımızda fiyatların iki yıl öncesinin dolar bazında fiyatı olan 250 dolardan 130 dolara düştüğü görülmektedir. Türkiye’deki tabii afetler nedeni ile ürünümüzün büyük oranı Türkiye iç pazarına gitmiştir” dedi.

Avrupa ve Diğer Üçüncü Ülkelere ürün pazarlayacak eleman olmadığını dile getiren Akçın, bu konuda Profesyonel Pazarlamacıya ihtiyaç duyulduğunu ve Cypfruvex yönetimine atanacak kişilerin yabancı lisan bilip pazarlama konusunda uzman olmalarını beklediklerini söyledi.

Ürünü verirken İlgililerin hasattan bir ay sonra ödeme yapacaklarını taahhüt ettiklerini ancak aradan çok zaman geçtiğini, hasatın Şubat başı başladığını ve ihracata yönelik hasatın Nisan sonunda tamamlandığını anlatan Akçın açıklamasına şöyle devam etti;

“Konsantreye giden ürünün alımı ise 15 Mayısa kadar devam etti. Mayıs ayı başlarında sulama sezonunun açılması ile bahçelere bakım başlamış oldu. Çapa, kimyevi gübre ve sulamada fiyatlar tavan yaptı. Her şey dövize endeksli, fiyatlar dövizle belirlenmektedir. Bu da maliyetleri devamlı yukarılara çekilmektedir. Üstelik Peşin fiyatına alınmazsa gecikme zammı fiyatlara eklenmektedir. Üretici ödenmediği için yüksek fiyattan almak mecburiyetinde kalmaktadır. Ayrıca 2018 Temmuzunda ödenmesi gereken ikinci taksit 125 TL dönümü Doğrudan Gelir Desteğinin halen ödenmemiş olması Üreticiyi perişan etmiştir. Ne zaman ödeneceği de bilinmemektedir.

Kimse ne zaman ödeneceğini söylemiyor. Bu belirsizlikler Üreticiyi daha da perişan etmektedir. Doğrudan Gelir Desteğinin ele alınıp günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Belli bölgeler dışında bu yılki yağışlardan yer altı sularının çoğalmadığı gelen bilgiler arasında. Bu nedenle T.C’den gelen suyun en kısa sürede Üreticinin kullanımına verilmesini bekliyoruz. Bu konuda Hükümetin çalışmaları ne aşamada?Ödemeler konusunda Hükümetin de üzerine düşeni bir an önce yerine getirmesini bekliyoruz. Talep ediyoruz”