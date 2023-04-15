Cypfruvex ürün ödemelerinin pazartesi günü itibarıyle başlayacağını duyurdu

Cypfruvex, 2022-2023 sezonunda narenciye üreticilerinden
aldığı ürün bedellerini pazartesi günü itibarıyla T.C Ziraat Bankası Güzelyurt şubesinden ödeyeceğini açıkladı.
Salı günü itibariyle ise, valensiya paketleme ihracat kalitesinde üreticilerden sözleşme karşılığı satın alınan ürünlerin toplam tutarının yüzde 30’u ödenmeye başlanacak.
Çarşamba günü itibariyle da 2022-2023 narenciye sezonunda üreticilerden satın alınan ürünlerin kesimini yapmış olan kontraktörlerin bahçe taşımasını yapan nakliyecilerin ve malzeme tedariki yapılan iç ve dış piyasa paydaşlarının ödemeleri yapılacak.