Dağ Yolu Muhtarı: Ova yollarını iyileştirme çalışmalarını başlattık

Dağ Yolu Muhtarı Çavuşoğlu, Dikmen Belediyesi iş birliğinde ova yollarını iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dikmen Belediyesi ve Dağ Yolu Muhtarlığı’na bağlı ekipler, ova yollarında iyileştirme çalışmaları başlattı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ Yolu Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, Dikmen Belediyesi iş birliğiyle ova yollarında iyileştirme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, kasasız belasız bir hasat sezonu olmasını diledi.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Evet sevgili dostlar, biz yine her yıl olduğu gibi, her şeye rağmen dağ yolu muhtarlığı, Dikmen Belediyesi iş birliğinde ova yollarımızın iyileştirilmesine başladık köyüm adına Sayın Başkan Yüksel Çelebi ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:31