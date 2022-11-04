Dağ yolunda ölümlü kaza… 54 yaşındaki Mustafa Karaca hayatını kaybetti

Değirmenlik-Girne dağ yolunda bugün 14.30’da meydana gelen kazada, beton mikseri sürücüsü 54 yaşındaki Mustafa Karaca hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, dağ yolunda Girne istikametine seyreden GM279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsü Mustafa Karaca, yolun 9-10’uncu kilometreleri arasında aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle açılan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıktı. Sol yana devrilen beton mikserinin sürücüsü Lefkoşa’da sakin Mustafa Karaca, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.