Dağcılık Spor Derneği “Şampiyon Melekler” için yürüdü

Dağcılık Spor Derneği bugün Salamis Harabelerinde Şampiyon Melekler anısına kültür yolu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten alınan bilgiye göre yürüyüşe yaklaşık 50 kişilik bir grup katılırken, Dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Kendir'in rehberliğinde 8 km. yüründü ve profesyonel turist rehberi Serap Kanay yürüyüşe katılanlara ören yerleri hakkında bilgi verdi.

Yürüyüşten sonra saat 11.00'de Gazimağusa Kabristanlığına geçildi ve Şampiyon Melekler'in kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edildi.

Dernek tarafından kabristanlıkta yapılan açıklamada, Şampiyon Melekler adına yürütülen hukuki sürece tam destek verildiği, maddi olarak da meleklerin anısını yaşatacak olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne maddi katkıda bulunulacağı açıklandı.