Dağcılık Spor Derneği “Şampiyon Melekler” için yürüdü

Dağcılık Spor Derneği bugün Salamis Harabelerinde Şampiyon Melekler anısına kültür yolu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşten sonra saat 11.00'de Gazimağusa Kabristanlığına geçildi ve Şampiyon Melekler'in kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edildi.
Dernek tarafından kabristanlıkta yapılan açıklamada, Şampiyon Melekler adına yürütülen hukuki sürece tam destek verildiği, maddi olarak da meleklerin anısını yaşatacak olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne maddi katkıda bulunulacağı açıklandı.