Daire, bir hafta kapatıldı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve dairenin bir hafta boyunca kapalı kalmasına karar verildiği duyuruldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, pozitif vakanın dairede bulunan iki temaslısının ise karantina altına alındığı kaydedildi.

TÜM PERSONELE PCR TESTİ YAPILDI

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde ilgili sağlık tedbirlerinin alındığı ve tüm daire personelinin PCR testlerinin yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda merkez binanın bir hafta boyunca kapatılması yönünde karar alındığı duyurulan açıklamada, bu süre zarfında Gençlik Dairesi merkez binasında işlemlerin yapılamayacağı, ancak diğer bölgelerde daireye bağlı birimlerin çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu süre zarfında çalışanların belirli periyotlarla PCR testleri yapılmaya devam edeceği de vurgulandı.