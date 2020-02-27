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Daireden borç uyarısı

Daireden borç uyarısı
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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 31 Ocak tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Mart tarihine kadar kapatmaları gerektiğini, kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini bildirdi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Ağustos 2019 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği de kaydedildi.

Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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