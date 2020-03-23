Dana alınabilecek önlemleri paylaştı

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, yaptığı yazılı açıklamada mukayyitliğin yetki ve denetiminde bulunan tüm kooperatiflerle ilgili alınan kararı paylaştı…

Dana, Kovid-19 virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde yetki ve denetimlerinde bulunan tüm kooperatiflerde olası yaşanabilecek finansal olumsuzlukların önlenmesi açısından bir takım önlemlerin kooperatiflerin bağımsız komiteleri tarafından alınmasının uygun görüldüğünü aktardı…

Dana açıklamasında, “salgın nedeni ile ödeme sıkıntısı yaşayan tüm kooperatif üyelerimizin ,mevcut borçlarının vade uzatma/taksit azaltma öteleme ödemesiz süre sağlama ve benzeri uygulamalarla bir veya birkaçı vasıtasıyla yapılandırılmasına ve bu maksatla üyelerin bağlı bulundukları kooperatiflerine müracaat taleplerini iletmelerine ,mukayyitliğimizce kooperatif yönetim kurullarına önerilmektedir” ifadelerini kullandı…