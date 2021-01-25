Dance okulunda pozitif vaka

Cranberries Dance Studio’daki Selin İnan isimli eğitmenin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle salon bir süre kapalı kalacak.

Spor ve dans merkezi sahibi Eda Kutruza üzücü durumu sosyal medya hesabından paylaştı:

“Sevgili Üyelerim,

Üyelerimizden bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.

Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup,reformer eğitmenimiz SELİN İNAN ın test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.

Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.

Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın.

(Cranberries Dance Studio)

Eda Kutruza”