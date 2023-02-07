Danimarka Büyükelçiliği: “Halen kayıp olan Kıbrıslı Türk genç sporcular ve ailelerinin kurtarılması için dua ediyoruz”

Danimarka’nın Güney Kıbrıs'ta akredite Büyükelçiliği, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Danimarka Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, Adıyaman’da halen kayıp olan Kıbrıs Türk genç sporcular ve ailelerine ulaşılması ve sağ salim evlerine dönmeleri temennilerini dile getirdi.

Danimarka Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından bugün yayımlanan taziye mesajında, Türkiye'nin güney/Suriye’nin kuzey sınırında dün meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmiş olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve bu korkunç trajediden etkilenen herkes için. Ayrıca, Adıyaman'da halen kayıp olan Kıbrıslı genç sporcular ve velilerinin kurtarılması ve sağ salim evlerine dönmeleri için dua etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.