Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş emrini veren, emekli Tümgeneral Daniş Karabelen’in 39. ölüm yıl dönümü dolayısıyla TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen, anma ve madalya takdim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre törendeki konuşmasında, Daniş Karabelen’in Özel Harp Dairesi başkanlığı yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karabelen ve asker arkadaşlarının Kıbrıs meselesi uğruna çok mücadele ettiğini ve bunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugünlere kolay gelinmediğini belirterek bu adada asırlardan beri verilen mücadelenin bir aşama daha ileri gitmesi için Daniş Karabelen’in verdiği talimatla TMT’nin kurulduğunu ve bununla birlikte adada Kıbrıs Türk halkının siyasi örgütlenmesinin de sağlandığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının EOKA’cılara ve Rum-Yunan ikilisine karşı direnebildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ordusunun gelmesiyle Kıbrıs’ta bir dönüm noktası yaşandığını belirterek özgürlüğümüzü kazandığımızı dile getirdi.

Devletimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’deki varlığımızı sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak Daniş Karabelen’i ve bu topraklarda şehit düşenleri rahmetle andı, TMT’ye hizmet veren mücahitlere de milli mücadele madalyası takdim etti.