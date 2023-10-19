DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…

DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) 7 Ekim sabahından bu yana binlerce sivilin hayatına mal olan İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı kaygıyla izlediğini bildirdi.

DAÜ-BAİM’den yapılan yazılı açıklamada, başta öğrenciler ve mezunlar olmak üzere yakınlarını kaybeden tüm bölge halkının acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Her insanın doğuştan gelen ve devredilemez yaşam hakkı, insan hayatının kutsallığı ve barışın değerine vurgu yapılan açıklamada, medyanın önemine de işaret edilerek, “Tüm basını, çatışmadan zarar görenlerin gerçeğini hak odaklı bir etik ve politik tercihle temsil etmeye, yapıcı bir barış dili kullanarak haberleri aktarmaya, okuyucu ve izleyicileri ise haberlerin doğruluğunu teyit etmeye davet ediyoruz.” denildi.

Açıklamada, “İnanıyoruz ki barış en değerli hazinedir ve hepimizin ortak amacı olmalıdır. Böylece bölgemizdeki kırılgan barış koşullarını kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ortamına dönüştürebiliriz.” ifadeleri kullanıldı.