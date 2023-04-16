DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri ile modern programlama çalışması yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk laboratuvar çalışmasını Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Modern Programlama Dilleriyle Uygulama Geliştirme” başlıklı laboratuvar çalışmasına bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği okumayı hedefleyen 39 öğrenci, bilgisayar öğretmenleri Meltem Yağlı, Duygu Akarsu ve Müdür Muavini Fatoş Tuncay eşliğinde katıldı.

Dört saat süren çalışma, deneyimli araştırma görevlisi Tansel Sarıhan tarafından gerçekleştirildi. Lise öğrencileri bu çalışmada bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği öğrencilerinin modern programlama dilleriyle ne gibi uygulamalar geliştirdiklerini öğrenirken, programlamanın ilk adımlarını da atmış oldu.

-Programlar prestijli ABET akreditasyonuna sahip

Laboratuvar çalışması sonrasında gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram, katılımcılara ve öğretmenlerine günün ve geleceğin vazgeçilmez meslekleri olan bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği programları hakkında bilgi verdi.

Bayram, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programlarının Amerikan kuruluşu ABET tarafından akredite olmaları sayesinde verilen eğitimin kalitesinin tescillenmiş olduğunu ve yurt dışında tanındığını anlattı.

Prof. Dr. Bayram, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün sosyal sorumluluk bilinci içinde benzeri laboratuvar çalışmalarına ilgi duyan diğer okulların öğrencileri ile devam etme kararlılığında olduğunun altını çizdi.