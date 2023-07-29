DAÜ BİR-SEN: "DAÜ’deki bütçe açığı 700 Milyon TL’ye ulaştı"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) "Üniversitenin 3 yıldır kötü yönetildiği için bugün bütçe açığının 700 milyon TL’ye ulaştığını" iddia etti.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılında 30 milyon olan bütçe açığının bugün 700 milyon TL’ye ulaştığı", yaşanan "başarısızlığın" ardından Rektör ve VYK’nın, çalışanlara taslak bir protokol sunduğu ve taslak protokolde hükümetin de üzerine düşen ve yapması gereken sorumluluklar olduğunun açık olduğu görüşüne yer verildi.

-“Kriz o kadar büyük ki, devlet desteği olmadan aşılamaz”

Üniversitedeki mali krizin hükümetin desteği olmadan aşılmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, yapılan tüm müzakere ve toplantılarda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun üniversitenin sorunlarını çok iyi anladığı ve bu sorunların çözümü için sorumluluk alarak uğraş verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

-Sendika taslak protokolü onaylamadı...

Açıklamada, geçen haftadan bu yana, çalışanları yanıltmak için belli bir kesim tarafından ortaya atılan “sendikanın taslak protokolü onayladığı” dedikodusunun kesinlikle doğru olmadığı ifade edilerek, sendikaya VYK tarafından kısa bir süre önce sunulan taslak protokolün üyelerin onayını almadan kabul etmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağı vurgulandı.

DAÜ BİR-SEN açıklamasında şunlara da yer verildi:

“Hatırlatmak isteriz ki, 24 Temmuz’da yapılan referandumda yetkili sendika seçilen ancak bunu halen idrak edememiş DAÜ PER-SEN, toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalama yetkisini de almıştır. Yani sendikamız bu dönemde herhangi bir TİS imzalamayacaktır. Bu nedenle kendilerine imzalayacakları TİS için başarılar diler, iddia ettikleri gibi hayat pahalılığı hakkımızın tüm çalışanlara yansıtılmasını, katsayımızda iyileştirmeleri, iç hizmetler döner sermayede görev yapan tüm arkadaşlarımızın üniversite kadrolarına alınmasını dört gözle beklediğimizi ve bu konuda da katkı koymaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyu önünde açıkça ifade ederiz.

Bugün hayat pahalılığı alacak mıyız? 13. Maaş alacak mıyız? diye düşünüyorsak bunun sebebi DAÜ PER-SEN’in de desteklediği yönetimin başarısızlığıdır.

DAÜ BİR-SEN daha önceden de söylediği gibi üyelerimizin hakları ve menfaatleri ile kurumun yaşaması ve ekmek teknemizin geleceği için her zaman olduğu gibi popülizm yapmadan gerçekleri görerek ve anlatarak sorumlulukla mücadelesine devam edecektir. DAÜ'ye ve işine sahip çık, oyuna gelme!”