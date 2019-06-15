Daü Bir Sen'den uyarı grevi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), üniversitede çalışan 200 civarındaki iç hizmetler döner sermaye personeli ile birlikte bugün uyarı grevi yaptı.

DAÜ- BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, grev 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ihtiyaç analiz komisyonun çalışmalarını tamamlamaması gerekçesiyle gerçekleştirildi.

TİS madde 36 gereği; rektörlük tarafından bir komisyon kurulup, ihtiyaç analizlerinin yapılıp ilgili döner sermaye personelinin üniversite kadrolarına atanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, TİS’in imzalanmasından bu yana üniversitenin çeşitli birimlerinde çeşitli hizmetler vermiş iç hizmetler döner sermaye personelinin sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması istenerek, bugünden itibaren döner sermaye sorununa kalıcı çözüm bulununcaya kadar sendikanın her türlü mücadeleyi vereceği kaydedildi.