DAÜ BİR-SEN: "Devlet yetkililerini hukuksuzluğa son vermeye davet ediyoruz"

DAÜ BİR-SEN, DAÜ çalışanlarının toplu iş sözleşmesi süresi dolmuş olmasına rağmen DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk’in DAÜ PER-SEN’e çıkar sağlamak için DAÜ’deki referandum sürecini engellediğini savundu.

Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk’e yasalara uyarak DAÜ’deki hukuksuzluğa son verme çağrısında bulunan DAÜ-BİR-SEN, DAÜ’de çalışanların kendisini temsil edecek sendikayı seçeceği referandumun demokratik bir hak olduğunu vurguladı.

Sendika; sürecin yasa dışı ve partizanca engellenmesine sessiz kalmayacaklarını, her türlü yasal haklarını kullanacaklarını da kaydetti.

Yazılı açıklamasında DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in VYK’nın referandumun ara seçimlerden sonra yapılmasını uygun gördüğünü kendilerine ilettiğini belirten sendika, Özçenk’i partizanlıkla suçladı.

Özcenk’in Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nı okuması hatta bu hususta hukuk görüşü alması gerektiği belirtilen açıklamada süreç şöyle aktarıldı:

“DAÜ’de yönetsel ve işçi statüsündeki personelimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süresi 2023 yılı Mart ayı başında (04.03.2023) sona ermiştir. Sendikamız DAÜ BİR-SEN yeni dönem için TİS imzalamak üzere VYK’yı TİS görüşmesine çağırıp referandum için gerekli tüm girişimleri yapmıştır. Sürecin en başında sendikamız DAÜ BİR-SEN 30/01/2023 tarihinde Yenidüzen ve Detay Gazetesi aracılığı ile Toplu İş Sözleşmesi görüşme çağrısını işveren konumunda olan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e iletmiştir. Her iki çağrı 02/02/2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Hasan Taçoy’a ilgili Yasa tahtında gerekenin yapılması için resmi yazı ile iletilmiştir. Detay Gazetesi’nin internet gazetesi olması sebebiyle DAÜ persen 06/04/2023 tarihinde mahkemeye başvurmuş ve 13/04/2023 tarihinde yapılacak olan referandum ile ilgili ara emri almıştır. DAÜ persen süreci yeterince geciktirdiği düşüncesiyle 04/05/2023 tarihinde mahkemeye yapmış olduğu başvuruyu geri çekmiş ve başvuru ret ve iptal edilmiştir. Gelinen bu noktada Sendika Mukayyidi Mehmet Yavuzhan referandum sürecini derhal başlatmak yerine partizanca ve iyi niyetli olmayarak, tüm süreçlerin ve yazışmaların yeniden yapılmasını talep etmiştir”.