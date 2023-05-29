DAÜ BİR-SEN, KTÖS ve KTOEÖS’e destek belirtti

DAÜ BİR-SEN, öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS'ün mücadelesine destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, eğitim sendikalarının tüm uyarılarına rağmen yıllardır eğitimdeki eksiklikler ve sorunların görmezden gelinerek, çözülmediği ve “kaos ortamı” oluştuğu savunuldu.

Bunun tüm sorumlusunun hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı olduğu öne sürülen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Sürekli olarak öğretmenleri itibarsızlaştırmaya çalışan bir anlayış asla kabul edilemezdir. Meclisten geçirilmeye çalışılan öğretmenler değişiklik yasası, Atatürk Öğretmen Akademisinin kapanmasına ve ülkemizde iş bulmayı bekleyen yüzlerce gencimizin işsiz kalmasına yol açacaktır. Okullarımızda en temel ihtiyaçların bile karşılanmadığı herkes tarafından biliniyor. Çok değil Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası toplumda yaşanan büyük travma halen geçmemişken ve okullarımızın depreme dayanıklılık raporları halen dikkate alınıp gerekli çalışmalar yapılmazken bir oldu bitti ile geçirilmeye çalışılan bu yasanın kime ve neye hizmet edeceği açıktır.

Nitelikli kamusal eğitim için, alt yapısı güçlü okullar için, güvenli sınıflar için, çocuklarımızın geleceği için, öğretmene ve bilime değer veren bir sistem kurmak için mücadele eden KTÖS ve KTOEÖS bu yolda asla yalnız değildir. Sendikamız DAÜ BİR-SEN bu haklı mücadelenin yanındadır.

Buradan tüm topluma açık çağrı yaparak yarınlarımız için tüm herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.”