DAÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü akademik yılın ilk doğa yürüyüşünü yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 2022-2023 Akademik Yılı’nın ilk doğa yürüyüşünü Girne Beşparmak Dağları bölgesinde yaptı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, doğa yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 50 kulüp üyesi katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ise Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, deneyimli üye ve yöneticileri ile Beşparmak bölgesinde ileri seviye tırmanışlar yaptı.

Açıklamaya göre, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri arasında 500’ün üzerinde üyesiyle en çok ilgiyi gören kulüplerden biri olan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, KKTC’nin her mevsim gezilebilecek doğal güzellikleri eşliğinde doğa yürüyüşü ve tırmanış gibi doğa sporları yapma imkanı sağlıyor.