DAÜ'de Depremde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) deprem felaketinde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutuldu.

Verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü, DAÜ’de örgütlü bulunan sendikalar DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PERSEN), DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), dernekler DAÜ Çalışanları Yardımlaşma Derneği (DAÜ-DER) ve DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği (DAÜ-MEZDER) ile DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP) iş birliğiyle bugün 11.30-12. 30 saatleri arasında DAÜ II. Selim Camii İslam Kültür Merkezi’nde mevlid-i şerif okutuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları ile DAÜ öğrencileri, mezunları ve aileleri için okutulan mevlidi DAÜ personeli, öğrenciler ve vatandaşların yanı sıra, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör Yardımcıları da dinledi.