DAÜ'de Hemşirelik haftası etkinlikleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, “Uluslararası Hemşirelik Haftası” kapsamında Temel Beceri Laboratuvarı açılışını yaptı ve “Hemşirelik Bilim ve Sanatına Yolculuk” konulu panel düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Hemşirelik Konseyi bu yılın temasını “Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın & Haklarına Saygı Gösterin” olarak belirledi.

Kıbrıs’ın ilk Türk Başhemşiresi ve Kıbrıs Ebeler, Hemşireler ve Hastabakıcılar ilk Müdiresi Türkan Aziz’in adı verilen laboratuvarın açılışına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Açılış öncesi gerçekleşen açılış konuşmalarında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, Hemşirelik Bölümü hakkında bilgiler vererek, laboratuvarın yenilenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, topluma katkı ve sosyal sorumluluk kapsamında fakülte olarak üstlenilen lider rolleri ulusal ve uluslararası faaliyetleri ile mesleki ve akademik gelişime katkı sağlayan nitetelikli mezunlar yetiştirerek Kıbrıs’a ve DAÜ’ye değer veren bir fakülte olduklarını vurguladı.

DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy da, eğitim laboratuvarlarına yatırım yapmanın önemine vurgu yaparak, yapılan planlama ile tüm fakülte laboratuvarlarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise konuşmasında, hemşirelik mesleğinin insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslek olduğunu kaydederek, hemşirelerin ayrım yapmadan herkes için sağlık ilkesiyle hizmet ettiklerini ifade etti.

Sağlıkta hasta ve çalışan memnuniyetinin çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Özcenk, sağlığın ileriye gitmesi için bunun önemli bir nokta olduğunu vurgulayarak, bunun da iyi bir eğitimden geçtiğini dile getirdi.

Laboratuvara Türkan Aziz isminin verilmesinin de asil bir davranış olduğunu kaydeden Dr. Özcenk, konuşmasının sonunda tüm hemşirelerin gününü kutladı.

PANEL

Etkinlikler kapsamında “Hemşirelik Bilim ve Sanatına Yolculuk” isimli panel de düzenlendi. Müzik dinletisi ile başlayan panelin açılış konuşmalarını, Prof. Dr. Sevinç Taştan, Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panel, DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç’in “Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşireliğe Yatırım Yapın & Haklarına Saygı Gösterin”, Prof. Dr. Hatice Bebiş’in “Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Bilimsel Yolculuğu” ve KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Şube Amiri Dr. Vesile Erdoğan Topçuoğlu’nun “Hemşireliğin Kariyer Yolculuğunda Sanatla Buluşması” başlıklı sunumları ile devam etti. Panelin ardından DAÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler, DAÜ Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında gerçekleşen voleybol turnuvasında birinci gelenlere ödüllerinin verilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.